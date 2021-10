Controle op rood licht en snelheid: flitspalen op de Vaillantlaan staan vanaf vandaag écht aan

De twee flitspalen op de Vaillantlaan zijn vandaag aangezet. Er wordt in beide rijrichtingen gecontroleerd. Hardrijders en automobilisten die door rood rijden moeten daarmee worden aangepakt. De maximumsnelheid op de weg is 50 kilometer per uur. De flitspalen zijn half augustus al geplaatst. Nu, anderhalve maand later, zijn ze ook echt functioneel.

De gemeente Den Haag, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid in Den Haag verbetert. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Vervolgens wordt in overleg met de politie en de gemeente besloten of de flitspalen langer zullen blijven staan.

Ongelukken

De politieke partij NIDA pleitte in 2018 al voor de plaatsing van snelheidscamera’s vanwege de vele ongelukken die op de weg hadden plaatsgevonden. In een maand tijd vonden er zeker drie ongevallen plaats op de weg.

Waldeck Pyrmontkade en Emmakade

In april van 2021 werd duidelijk dat zowel de Vaillantlaan als de Waldeck Pyrmontkade een flitspaal zou krijgen. De twee flitspalen op de Waldeck Pyrmontkade en de Emmakade worden ‘binnen korte tijd’ aangezet.

Brandbrief voor meer flitspalen in grote steden

Vandaag werd eveneens bekend dat grote steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer flitspalen willen. Daarvoor is een brandbrief naar de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. De drukte in de steden zou steeds groter worden en er zou te weinig capaciteit zijn om politieagenten en handhavers de verkeerscontroles te laten uitvoeren, schrijft de NOS.

