Den Haag koploper bij NK Tegelwippen: ruim 200.000 tegels maakten plaats voor groen

Den Haag is koploper geworden bij het NK Tegelwippen. In onze stad zijn tussen 30 maart en 30 september 201.334 tegels gewipt en plaats gemaakt voor groen. Met ruim 200.000 gewipte tegels zijn we, op basis van de kwantiteit, de gemeente waar de meeste tegels zijn gewipt, daarna volgen Amsterdam (170.245), Enschede (134.379) en Rotterdam (119.361).

Gedurende het NK Tegelwippen zijn er in Den Haag 369,31 tegels per 1.000 inwoners gewipt, daarmee komt onze stad in de landelijke ranglijst op een tiende plaats te staan.

In de derby tegen Utrecht heeft Den Haag de strijd ruimschoots gewonnen. In Utrecht zijn 25.734 tegels gewipt, waar dat in Den Haag bijna acht keer vaker gebeurde. De Domstad had onze stad uitgedaagd voor een onderlinge strijd.

🥳 We hebben GEWONNEN! Den Haag is de trotse winnaar van de Gouden Schep van het NK-Tegelwippen! Onze stad heeft van heel Nederland de meeste tegels gewipt. Meer dan 200.000 tegels werden vervangen door plantjes.#nktegelwippen #operatiesteenbreek #goudenschep @duurzaam #denhaag pic.twitter.com/Vhsk60aDyG — Duurzaam Den Haag (@duurzaam_dh) October 5, 2021

