Fietser (26) overleden na ongeval op Melis Stokelaan

Een fietser (26) is maandagavond overleden na een ongeval. Rond 21.30 uur kwam de fietser op de Melis Stokelaan in aanrijding met een auto. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Een 26-jarige man uit #DenHaag overleed maandagavond 4 oktober na een zwaar verkeersongeluk. We doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. @pol_zuiderpark https://t.co/FcYKNLEZPE — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 5, 2021

Op foto’s van nieuwssite Regio 15 is te zien dat de politie een tent had neergezet voor onderzoek. De Melis Stokelaan is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

Foto: Regio 15