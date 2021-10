NIDA doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

De politieke partij NIDA Den Haag keert na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet terug in de gemeenteraad. Op de algemene ledenvergadering hebben de leden besloten om niet deel te nemen aan de verkiezingen. Fractievoorzitter Adeel Mahmood zegt het nieuws met gemengde gevoelens te delen: ‘een beetje “raar” maar toch gefeliciteerd dat Den Haag tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet meer verdeeld hoeft te stemmen’.

Mahmood stelt dat met het besluit om niet mee te doen aan de verkiezingen gehoor wordt gegeven aan ‘vele oproepen’ uit de achterban. ‘De wens voor 1 partij/1 lijst is de afgelopen periode steeds duidelijker naar voren gekomen, dit bleek ook uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd en velen van jullie weten dat ik die mening ook al heel lang deel. Want waar doen we het voor: de gemeenschap/achterban/stemmers, de mensen die wij willen vertegenwoordigen.. En dan is het ook niet meer dan logisch dat we eindelijk gehoor geven aan die wens en oproep.’

DENK

In juni werd al duidelijk dat de islamitische partij Islam Democraten op zou houden te bestaan, zij ging een samenwerking aan met DENK en zal met die naam deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Er is wel eerst gekeken of men in verschillende steden tot 1 gezamenlijke lijst kan komen met Denk. De krachten bundelen. Daar wilde ik graag aan meewerken. Helaas zijn de besturen niet zover gekomen dat er een samenwerking komt met een gezamenlijke lijst’, schrijft Mahmood. ‘Ik hoop oprecht dat Denk het straks in Den Haag goed zal doen en wens hen veel succes en wijsheid toe.’ Het is nog niet bekend welke rol de huidige fractievoorzitter van NIDA zal vervullen in de lokale politiek.

Belangenbehartiger

Daarnaast spreekt Mahmood van een transformatie van NIDA naar NIDA 2.0: ‘een nieuwe vorm die hopelijk leidt naar een beweging die de belangen van de moslims op een andere manier zal behartigen en zelfs meer zal bereiken dan nu’.

NIDA deed in 2018 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en had de afgelopen jaren één zetel in de gemeenteraad. Daarnaast hadden de andere Islamitische/ op de islam gestoelde partijen Islam Democraten en de Partij van de Eenheid één zetel in de raad. Fractievoorzitter Arnoud van Doorn kondigde in maart aan de politiek te verlaten. DENK kondigde bij de samenwerking met Islam Democraten aan te mikken om vijf van de 45 zetels binnen te halen bij de verkiezingen van 2022.

