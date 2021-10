Oud-scheidsrechter Dick Jol te gast in Haaglanden Voetbal TV

Partij voor de Dieren pleit voor actieplan om LHBTI-pesterijen op scholen tegen te gaan

Er moet een gemeentelijk actieplan komen om LHBTI-pesterijen op scholen tegen te gaan. De Partij voor de Dieren vindt dat scholen meer moeten doen om een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te verwezenlijken. ‘Alle Haagse leerlingen verdienen een school waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dus snel een einde aan LHBTI-pesterijen op scholen’, aldus raadslid Robin Smit.

Twee weken geleden bleek, uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren vaker dan heteroseksuele, cisgender jongeren gepest worden, ook door leerkrachten en ander schoolpersoneel. ‘Gepest worden omdat je jezelf wilt zijn is onacceptabel. Docenten moeten bijdragen aan een veilig klimaat voor alle leerlingen en met dit onderzoek ontstaat daar twijfel over.’

Volgens de PvdD is er nog veel verschil tussen scholen hoe ze invulling geven aan de wettelijke taak om aandacht te geven aan seksualiteit en diversiteit in het curriculum. ‘Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een Gender & Sexuality Alliance (GSA)’, legt Smit uit. ‘Maar helaas hebben veel scholen die nog niet. Terwijl bij een GSA onderwerpen met gelijkgestemden kunnen worden besproken en wordt gewerkt aan de acceptatie en zichtbaarheid van seksuele en genderdiversiteit op de school zelf. Zo’n GSA kan een groot verschil maken in hoe veilig leerlingen zich voelen op school.’

Het jaarplan van de Haagse Educatieve Agenda staat donderdag op de agenda van de gemeenteraad.