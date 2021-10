Scheveningen heeft vergunning voor vreugdevuur binnen

Scheveningen heeft de evenementenvergunning gekregen voor het organiseren van het vreugdevuur. Dat meldt de gemeente dinsdagavond.

Een week geleden is de vergunning verleend voor het vreugdevuur in Duindorp. De vergunningen voor de vreugdevuren in Escamp en Laak volgen binnenkort nog. ‘Dat kost iets meer tijd, omdat zij later waren met het indienen van hun definitieve plannen’, aldus de gemeente.

Als de vuren dit jaar daadwerkelijk doorgaan, is dat de eerste keer in drie jaar dat de bouwers de dagen voor de jaarwisseling weer aan de slag mogen op het strand.

Vonkenregen

Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 liep het vreugdevuur op Scheveningen uit op een drama. Er ontstond een vonkenregen, die forse schade veroorzaakte in de omgeving. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deed onderzoek naar de oorzaken en concludeerde in een zeer kritisch rapport dat er van alles niet goed was gegaan.

Zo schonden de bouwers van de vreugdevuren afspraken met de gemeente en traden de autoriteiten niet op waardoor de stapels veel hoger en groter werden dan was afgesproken. De OvV adviseerde om voortaan een vergunningsplicht in te voeren voor de vreugdevuren.