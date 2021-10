The Hague Royals verslaat Den Helder Suns en heeft eerste overwinning van seizoen binnen

The Hague Royals heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. De wedstrijd tegen Den Helder Suns werd in de laatste vier minuten beslist dankzij de wederopstanding van captain Deividas Kumelis die op het beslissende moment wél zijn vrije worpen raak schoot en de eerste overwinning in de BNXT League een feit was: 73-87.

The Hague Royals vlogen uit de start blokken in sporthal Sportlaan in Den Helder. Bryce Smith nam de Royals bij de hand en zorgde voor de eerste driepunter van de wedstrijd. De Amerikaan in Haagse dienst was hot en liet direct zijn tweede bommetje los en was het na een kleine twee minuten spelen 2-8 in Haags voordeel. Zoals bekend doet een goed voorbeeld volgen en schoot de vanuit Limburg overgekomen Tom Ackermans ook raak vanachter de driepuntslijn en waren de mannen van coach Bert Samson goed op weg. Als Ben Kovac voor de Helderse formatie van coach Peter van Noord ook een bommetje raak schiet is het dezelfde dekselse Ackermans die wederom een lange afstandsraket afvuurt voor de geel-groenen: 10-18. Onder leiding van de excellerende Bryce Smith zijn het de Royals die het eerste kwart naar zich toe weten te trekken met een fraaie 17-21.

Het tweede kwart leek in alle opzichten op de vorige, wederom opende de Haagse formatie met een drietje dit keer was het Arben Camaj die de trekker overhaalde. En wisten de mannen van de Den Helder Suns wederom 17 punten te noteren. Tom Ackermans was helemaal ‘aan’ deze middag en schoot maar weer eens een drietje raak voor: 28-34. Het wachten was eigenlijk op het moment dat The Hague Royals het gat van 10 punten zouden gaan trekken. Door het vele balverlies in een rommelige fase was dit helaas (nog) niet het geval en bleef de Helderse formatie vrij eenvoudig in het spoor van de Zuiderpark-bewoners, zodat er een ruststand op de borden staat van 34-42.

Zand in de machine

Het derde kwart begon met de scherpschutter aan Haagse zijde, Tom Ackermans, die er wederom een drietje in schoot en het verschil naar 11 punten schoot: 34-45. En even later de driepuntstrekker overhaalde om het verschil naar 12 te schieten 47-59.

Met een voorsprong van negen punten stapten The Hague Royals het veld in voor het laatste kwart wat niet meer uit handen gegeven kon worden althans dat dacht alles en iedereen die de geel-groenen een warm hart toe dragen. Maar niets was minder waar. Opeens kwam er zand in de machine en leek het alsnog fout te gaan. Het is de man uit Den Helder, Stan van den Elzen, die zich hoogstpersoonlijk met de scores van de Den Helder Suns ging bemoeien. Eerst schiet hij een drietje binnen om vervolgens zijn drie toegekende vrije worpen door het Haagse netje te laten glijden. Als hij vervolgens ook nog de bal afsnoept van de Hagenaren kan Ben Kovac afronden en is het tot ieders verbazing met nog vier minuten op de klok gelijk: 67-67.

Alle hoop aan diggelen

Coach Bert Samson vlucht in een time-out om zijn mannen weer in het gareel te krijgen en dat werkt. Stoïcijns benut Kumelis nu wel zijn drie toegekende vrije worpen en schiet Jens TeVelde alle Helderse hoop aan diggelen vanachter de driepuntlijn. Wie anders, zo zou je bijna kunnen zeggen, dan Tom Ackermans knalt dan ook nog een drietje binnen en is het pleit wel beslecht voor de Suns. Een publiekswissel valt hem ten deel en maakt Ackermans plaats voor Snorri Vignisson.

De 30 seconden die hem gegund zijn benut hij uitstekend: eerst trekt hij een rebound uit de lucht, waarna hij twee vrije worpen krijgt. Als hij één van de twee raak schiet staat het complete Team van The Hague Royals op de banken: 73-87. Een prima overwinning van The Hague Royals maar laten vooral zien dat coach Bert Samson er wederom in slaagt om van Den Haag een hechte eenheid te maken, chapeau!