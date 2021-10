Aannemer de fout in bij maaien in Kraayenstein, maar duizendknoop is niet verspreid

Een aannemer die grasmaaide in Kraayenstein heeft daarbij niet volgens de gemeentelijke regels geopereerd. Het bedrijf snoeide daarbij ook de woekerplant Aziatische duizendknoop. ‘Gezien de geldende werkprotocollen omtrent de aanpak van de Duizendknoop, had dit niet mogen gebeuren’, erkent wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) nu in antwoorden op vragen van raadslid René Oudshoorn. Toch vallen de volgen mee, aldus de wethouder. Volgens hem is het ‘niet de verwachting’ dat hierdoor de plant is verspreid. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Een bewoner van de wijk Kraayenstein zag begin augustus hoe een medewerker van het bedrijf met een maaimachine niet alleen het gras te lijf ging, maar ook de plant die daar groeit. Daarbij werd die in kleine stukjes vermalen en verder verspreid. Dat is in strijd met het landelijk protocol voor het bestrijden van de duizendknoop, waarbij Den Haag zich ook heeft aangesloten.

De duizendknoop is een van de meest agressieve uitheemse planten en is zeer moeilijk te bestrijden. Hij is sterk en groeit snel. Daardoor worden inheemse planten verdrongen. Ook heeft hij stevige wortels en stengels. Met als gevolg dat schade kan ontstaan aan gebouwen, leidingen en wegen.

Manier van maaien

De manier waarop het gras werd gemaaid was daarom reden voor de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, om opheldering van het stadsbestuur te eisen over de werkwijze van de aannemer. ‘Als dit zo in zijn werk gaat kunnen we net zo goed stoppen met de bestrijding van deze hardnekkige woekerplant’, aldus een boos raadslid René Oudshoorn in augustus van dit jaar.

De wethouder bevestigt nu de gang van zaken. Het maaien van het gras wordt volgens hem grotendeels uitbesteed. Wel worden afspraken gemaakt met de bedrijven die dit doen. Die moeten zich houden aan dat landelijk protocol. De gemeente controleert ook of ze dat doen. Maar, erkent Bredemeijer nu ook: dat gebeurt niet altijd. ‘Er zijn in de afgelopen paar jaar in totaal vijf incidenten bekend waarbij de aannemers zich niet aan het protocol hebben gehouden.’

Woekerplant

In Kraayenstein zijn de resten van de woekerplant wel opgeruimd. Ook is de omgeving gecontroleerd. Toch vallen de gevolgen mee, denkt de wethouder. Volgens hem leidt het maaien van de stengels van de plant niet tot een toename ervan. ‘Het is dan ook niet de verwachting dat het abusievelijk maaien van een deel van een groeiplaats direct een negatief effect heeft op de effectiviteit van de bestrijding van de Aziatische duizendknopen.’

De gemeente geeft sinds 2020 per jaar ongeveer 250.000 euro uit aan het bestrijden van de duizendknoop. Van dat geld zijn onder meer enkele plekken waar de plant voorkwam afgegraven. Ook werd een stuk van het Westduinpark, de Maiskamp en de Scheveningse Bosjes en een geluidswal bij de A4 gesaneerd.

Foto: Gemeente Den Haag