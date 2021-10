Ambtenaar wint diversiteitsprijs: ‘Hij heeft mij geleerd dat ik een stem heb als vrouw binnen de gemeente’

‘Strijdvaardig, sociaal, altijd toegankelijk en altijd aardig en kan niet tegen onrecht.’ Zo luidt het juryrapport van vakbond FNV over de winnaar van de landelijke diversiteitsprijs. Ambtenaar Merdan Yagmur van de gemeente Den Haag heeft de prijs gewonnen. Hij is lid van de ondernemingsraad van de gemeente en fungeert als vertrouwenspersoon.

‘Hoe jong, onzeker en onstabiel als dat ik was, heeft Merdan mij al die jaren geholpen, gestimuleerd en bijgestaan’, zegt een van de mensen die de gemeenteambtenaar voor de prijs heeft voorgedragen. ‘Hij heeft mij geleerd dat ik ook mee tel en een stem heb als vrouw binnen de gemeente. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.’

De FNV Diversiteitsprijs is een tweejaarlijkse prijs die bedoeld is om een lid van de FNV in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze inzet voor diversiteit en tegen discriminatie en racisme. In totaal zijn er door de leden van FNV veertien kandidaten genomineerd.

