Atrium wordt tijdens Museumnacht heropend met lichtshow en strijkkwartet

In het Atrium van het stadhuis kunnen vanaf dit weekend weer tentoonstellingen en evenementen worden georganiseerd. Aanstaande zaterdagavond (vanaf 20.00 uur) wordt het Atrium tijdens de museumnacht heropend. Dat gebeurt met de productie #HetLichtGaatWeerAan van PIP Den Haag met strijkkwartet, de expositie Straatkunstenaars op Doek van Ringo Mollinger, Zesta & Page33 en de documentaire 25 jaar Stichting Atrium.

#HetLichtGaatWeerAan is een filmproject waarbij in de zomer, achter gesloten deuren, met een drone in het Atrium opnames zijn gemaakt. Omdat het licht weer aan gaat van het Atrium, wordt speciaal voor alleen deze avond de lichtinstallatie #HetLichtGaatWeerAan live met strijkkwartet gebracht aan het publiek. De installatie bestaat uit 5 meter hoge ledlampen waarin Quartet No, 14, beter bekend als Death and the Maiden van Schubert wordt gespeeld door een strijkkwartet.

Straatkunstenaars op Doek laat het werk zien van Ringo, Zesta en Page33. De kunstenaars zijn aangesloten bij het platform voor professionele Street Art en Graffiti kunstenaars The Hague Street Art. Van Ringo is een serie werken op doek geïnspireerd op het (grafische) ontwerp van guldens-en-dollarbiljetten te zien. Op foto’s is een deel van de muurschilderingen in Den Haag van Zesta en Page33 te zien. Daarnaast zijn er kunstwerken van zowel Zesta als Page33 in het Atrium te vinden.

De documentaire 25 jaar Stichting Atrium zal eveneens te zien zijn tijdens de museumnacht. Het Atrium werd ruim 25 jaar geleden, op 8 september 1995, geopend door toenmalig burgemeester Havermans en koningin Beatrix. De productie blikt terug op de activiteiten die toen werden georganiseerd en bevat unieke oude beelden.

Het Atrium was anderhalf jaar gesloten voor het organiseren van evenementen en tentoonstellingen.