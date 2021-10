Wens van rondvaartschipper Chris Schram eindelijk in vervulling: varen over zoet en zout water

‘De Mussen mag niet verloren gaan’, vier scholen vrezen voor voortbestaan buurthuis in de Schilderswijk

Vier Haagse scholen uiten in een open brief hun ernstige zorgen over de toekomst van buurthuis De Mussen in de Schilderswijk. Het buurthuis zegt extra subsidie nodig te hebben om overeind te blijven, maar de gemeente is niet van plan om die te geven. Als die subsidie er niet komt, dan moet het buurthuis de deuren sluiten, stellen de directie en het bestuur. De vier scholen dan ook zijn bezorgd. ‘Het zou eeuwig zonde zijn als De Mussen verloren zou gaan’, stelt Richard van Klink van de Triangel.

Voor de Prinses Ireneschool is De Mussen ‘een heel belangrijke en onmisbare partner’, zo schrijft Jan Rijn Grool van de school. ‘Samen zijn we in staat om kinderen kansen te bieden die ze anders niet zouden krijgen.’

Hij ziet dan ook de toekomst somber in: ‘Bij de gedachte dat onze kinderen dit moeten missen, baart mij grote zorgen. Dit gaat de wijk niets goeds brengen. Dit mag niet verloren gaan.’

‘Verveling, onrustig en eenzaamheid’

Ook de openbare basisschool Jan Ligthart neemt het op voor het buurthuis. Christine Leenders schetst een toekomst zonder De Mussen: ‘Geen eerlijke kansen voor de leerlingen en ouders in de wijk. Leerlingen weer op straat, verveling, onrust en eenzaamheid. Kopzorgen voor de gemeente Den Haag!’

Basisschool ’t Palet hoopt nog op een verzoeningspoging tussen De Mussen en de gemeente. ‘Het lijkt ons van belang te kijken naar oplossingen tussen De Mussen en de gemeente, zodat het huidige aanbod zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.’

Financiële problemen

Buurthuis De Mussen verkeert al jaren in financiële problemen. Het in 1926 opgerichte buurthuis komt structureel zo’n 300.000 euro tekort. Volgens directeur Nicoline Grötzebauch komt dit omdat de subsidie vanuit de gemeente sinds 2005 niet meer is verhoogd. Dat terwijl de lonen en andere kosten wel zijn gestegen.

De Mussen is niet alleen een buurthuis, maar ook een welzijnsorganisatie. In totaal werken er 55 mensen bij de organisatie waar wekelijks meer dan tweeduizend mensen over de vloer komen. De totale omzet bedraagt 3,7 miljoen euro. Dit geld komt voor een deel uit andere subsidies.

Wethouder: ‘Gemeentegeld wordt gebruikt om andere subsidies binnen te halen’

Deze extra subsidies zijn voor het stadsbestuur een reden om niet meer geld aan De Mussen te willen geven. Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) wordt het geld van de gemeente gebruikt om mensen in dienst te nemen die andere subsidies binnenhalen, in plaats van hun tijd in het buurthuis te stoppen.

De wethouder legt de verantwoordelijkheid voor de problemen bij het bestuur en de directie van De Mussen. Volgens hem willen die niet ‘de keuzes maken die noodzakelijk zijn om te komen tot een financieel gezonde bedrijfsvoering’.

