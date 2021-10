Film over Schilderswijk op Amazon Prime: ‘Niet verwacht dat ze zouden happen’

De Haagse filmmaker Amar Somaroo had van tevoren wel gedacht dat het idee voor de dramafilm Cyanide ergens zou worden opgepakt, maar dat zijn debuut te zien zou zijn bij de streamingsdienst Prime Video van Amazon in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kwam toch wel als een grote en aangename verrassing. ‘Ik was helemaal euforisch, want ik had niet verwacht dat Prime ‘ja’ zou zeggen. Ik geloofde natuurlijk sterk in mijn visie, maar Amazon is natuurlijk wel het hoogtepunt’, vertelt Somaroo aan mediapartner Omroep West.

De film speelt zich voor een belangrijk deel af in de Schilderswijk, waar Somaroo zelf ook woont. ‘Ik wilde laten zien dat de Schilderswijk een plek is die verkeerd begrepen wordt. Ik kom er zelf vandaan en vind dat er een vertekend beeld wordt gegeven in de media. Het wordt vaak afgeschilderd als een wijk met veel armoede, werkeloosheid en mensen zijn niet goed ingeburgerd, maar dat stoort mij want ik zie een wijk met heel veel mensen die heel graag willen en heel veel ambitie hebben, maar geen kans krijgen in de samenleving.’

Oorspronkelijk was het idee van Somaroo om een televisieserie te maken. Om die te pitchen (en geld binnen te halen) slaat hij Netflix over: ‘Aangezien je daarvoor een agent moet inhuren, die veel geld kost. Bovendien is Prime in Nederland in opkomst en interessanter voor mij, omdat je weet wat je van een Netflix-serie kunt verwachten. Ik ben zelf meer van de controversiële onderwerpen, dus Amazon past meer bij mijn visie.’

Super trailer

Toch moet de Haagse filmmaker ook concessies doen: ‘Er zit in de film een verkrachtingsscène, die moest ik aanpassen. Die duurt wel een minuut. Je ziet het niet echt, maar hoort wel het geluid. Er zat ook een zelfmoord in, maar die moest ik er uithalen omdat het te beeldend was. Dus nadat besproken was wat er te ver ging, heb ik ze er van kunnen overtuigen en kreeg ik een go.’

Een andere belangrijke concessie was dat hij geen buidel met geld meekreeg en zelf voor het budget moest zorgen. Hierdoor kwam het idee voor een televisieserie te vervallen en werd het een speelfilm. Zelf heeft hij het liever over een supertrailer: ‘Ik heb alle verhalen bij elkaar gebracht en daar één film van gemaakt, maar de film is dus eigenlijk een trailer voor een serie die ik mogelijk nog zou kunnen maken.’

Van acht verhaallijnen één speelfilm

‘Een serie maken kost veel meer tijd en geld. Dus wat ik heb gedaan: ik wilde een serie maken met acht afleveringen en acht verschillende verhaallijnen, die wel iets met elkaar te maken hadden. Ik heb toen alles uitgeschreven op papiertjes, die gehusseld en toen gekeken hoe dat samenwerkt. En daar zijn uiteindelijk fragmenten van gemaakt en die heb ik zo weggezet dat je het kunt kijken als een speelfilm.’

Opmerkelijk genoeg is Cyanide niet bij Prime Video in Nederland te zien, maar wel via Vimeo: ‘Dat is er helaas niet doorheen gekomen, maar wellicht in de toekomst. Omdat er wel veel mensen in Nederland de film wilden kijken, is hij nu via Vimeo te zien.’

Cyanide opening credits animation from LZR Vision on Vimeo.

Waardering

Cyanide volgt zes karakters, die in een moeilijke situatie verkeren. ‘Ze ervaren mentale druk en nemen daardoor irrationele beslissingen. Wat ik er mee wilde laten zien, zijn verschillende sociale en politieke issues in de Nederlandse samenleving en hoe dat kan escaleren op het moment dat er druk achter zit. Dus bijvoorbeeld over discriminatie of racisme: wat gebeurt er nou als iemand het heel graag wil begrijpen, maar opgroeit in een omgeving waar dat niet wordt geaccepteerd? Wat voor invloed heeft dat?’

Somaroo hoopt dat mensen zich laten inspireren door de film. ‘De boodschap is: het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar als je een visie of een droom hebt of je wilt iets maken, dan moet je dat gewoon doen. Je komt er uiteindelijk wel. Voor mij zou het wel belangrijk zijn als er waardering komt voor het feit dat het maken van deze film best wel moeilijk was en dat het uiteindelijk gelukt is. En natuurlijk dat ik uiteindelijk een serie kan maken met een groter budget.’

Identiteit

Zover is het nog niet, maar Somaroo heeft meer ijzers in het vuur. Voor het eind van het jaar hoopt hij nog een documentaire uit te brengen: The Place I Call Home gaat over zelfidentiteit, over het idee dat als je als buitenlander in Nederland woont, je eigenlijk altijd een buitenlander bent. Maar als je in het buitenland woont, je ook altijd een buitenlander bent.

‘Ik heb zelf een Zuid-Aziatische achtergrond, dus ik ben naar India geweest, naar Londen gegaan waar veel Zuid-Aziaten wonen, ik ga nog naar Suriname dit jaar. En op al die plekken vraag ik mijzelf af: What is the place I call home? En waarom noem ik een bepaalde plek ‘thuis’? Dus het gaat heel erg over zelfidentiteit en wat is de plek waar je je thuis voelt.’