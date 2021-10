Gemeente kijkt naar financiële steun voor ADO

Het Haagse stadsbestuur reikt ADO Den Haag de helpende hand. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om te bekijken of er financiële steun mogelijk is voor de noodlijdende voetbalclub om zo de licentie, waarmee ADO betaald voetbal mag spelen, veilig te stellen. Óf er steun komt, op welke manier en voor hoeveel geld, moet de komende dagen blijken, aldus mediapartner Omroep West . Eerst wil het college inzicht in de financiële huishouding van de club.

Dat blijkt uit een brief die het stadsbestuur woensdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. ADO Den Haag probeert al maanden een nieuwe eigenaar te vinden. Die zou de aandelen moeten overnemen van de Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS) die van de aandelen af wil. Er zijn meerdere belangstellenden langsgekomen, maar zicht op een overname is er nog altijd niet.