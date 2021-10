Hoofdtrainers DSO en DUNO te gast bij Haaglanden Voetbal aan tafel

Bert de Best (hoofdtrainer bij DSO) en Kenneth Lamens (hoofdtrainer bij DUNO) zijn woensdagavond te gast in een nieuwe aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel. Het programma is vanaf 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

De Best en Lamens zijn dit seizoen voor het eerst werkzaam bij hun club. De Best hoopt met DSO op succes in de vorm van promotie, Lamens wil van DUNO in eerste aanleg een stabiele derdeklasser maken

Haaglanden Voetbal aan tafel is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.