Negentien Haagse ‘geldezels’ verhoord in onderzoek naar vriend-in-noodfraude

Negentien Hagenaars zijn door de politie verhoord, omdat zij verdacht werden als geldezel te hebben gewerkt voor criminelen. Zeven van hen hebben een boete van 300 tot 600 euro gekregen omdat zij voor criminelen werkten als geldezel. Vier verdachten moeten hun verhaal doen bij de officier van justitie. Drie zaken werden geseponeerd, waardoor zij niet langer verdachte zijn en met één verdachte werd een stopgesprek gevoerd. De overige verdachten krijgen nog een uitslag van het Openbaar Ministerie.

Uit onderzoek kwamen de negentien Hagenaars naar voren, zij werden betrokken te zijn geweest bij het plegen van zogenoemde Vriend-In-Noodfraude waarbij zij als geldezel zijn gebruikt. Dat houdt in dat zij hun bankrekening hebben laten misbruiken door criminelen om geld wit te wassen. De politie heeft alle verdachten verhoord, dat heeft ze woensdag bekendgemaakt.

De politie zet in op de opsporing van geldezels om cybercriminelen achter fraude via Whatsapp en andere vormen van cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit of internetoplichting aan te pakken. Zo hoopt ze een grotere kans te hebben om bij de hoofddaders uit te komen.

Wij hebben de afgelopen weken 19 verdachten gehoord die ervan worden zich als #moneymule te hebben laten gebruiken. Dat houdt in dat zij hun rekening hebben laten misbruiken door criminelen. @polzuiderpark https://t.co/EvGqej5lZc — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 6, 2021

Geldezels

Geldezels of katvangers zijn mensen die door criminelen worden geronseld om hun bankrekening te laten misbruiken voor het witwassen van crimineel geld. Om dat doel te bereiken worden slachtoffers gestrikt om hun bankpas en pincode af te staan.

Dat zou vaak via sociale media als Instagram, Facebook of Snapchat gebeuren. ‘Maar we zien ook dat money mules vaak geronseld worden op plekken waar veel jongeren samen komen: op een feestje, onderweg, op straat of op het schoolplein’, stelt de politie. Geldezels lopen het risico om een strafblad te krijgen en ze moeten zelf het geld terugbetalen.