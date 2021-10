Wens van rondvaartschipper Chris Schram eindelijk in vervulling: varen over zoet en zout water

Radioprogramma Haags Bakkie genomineerd voor ‘Beste Initiatief’ Haagse Popprijzen

Meer in

Het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM is genomineerd voor de Haagse Popprijzen. Het programma met presentator Nicolette Krul dingt mee naar een prijs in de categorie ‘Beste Initiatief’.

Andere initiatieven die voor de prijs in de race zijn, zijn: De StreamMachine, De Zolderkamer (PIP), PAARD, Future Intel, De Samenscholing, Orisun Studio en Rewire.

In drie andere categorieën vallen er ook prijzen te winnen: Music Support Award, ‘Beste Release’ en ‘Beste Videoclip’. Via de website van Popradar Den Haag kan je tot 13 oktober jouw stem uitbrengen. De winnaars van de prijzen zullen tijdens Haags Bakkie op Den Haag FM in de Popweek van 16 tot en met 24 oktober bekendgemaakt worden.

Haagse Popdag

Op de Haagse Popdag op zaterdag 16 oktober wordt tijdens het Club 3Voor12 DH Festival de Haagse Popprijs en de Popradar Music Support uitgereikt. Op deze dag is er verder een popmarkt, zijn er demopanels en gesprekken met professionals in het Paardcafé en de foyer.

Vorig jaar won Juulz de Music Support Award, Meet The Urban Pro’s ontving de prijs voor ‘beste initiatief’ en Goldband nam de Haagse Popprijs mee naar huis. Stemmen kan tot woensdag 13 oktober, de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Haagse Popdag in PAARD, Den Haag!

LEES OOK: Loosduinse papegaai Charlie verkozen tot Dier van het Jaar: ‘Ze krijgt een extra mandarijntje’