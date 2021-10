Stadhuis wordt twee dagen per week vaccinatielocatie

Het is vanaf donderdag twee dagen per week mogelijk om zonder afspraak een coronavaccinatie te halen in het Atrium van het stadhuis. Daarnaast zal er informatie beschikbaar zijn over het vaccineren. De gemeente werkt hiervoor samen met GGD Haaglanden.

Op het stadhuis is het voor 18-plussers mogelijk om te kiezen voor een prik van Janssen of Pfizer, kinderen jonger dan achttien krijgen het Pfizer-vaccin. In het geval van Janssen is een prik voldoende, bij Pfizer moet er na minimaal 21 dagen nog een prik gehaald worden.

‘Samen met GGD Haaglanden zetten wij priklocaties op die voor inwoners van Den Haag makkelijk toegankelijk zijn. Het stadhuis is zo’n plek waar veel mensen komen en het is een duidelijk herkenbaar punt in de gemeente’, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD). ‘Met het aanbod aan informatie- en prikpunten in de gemeente willen we alle inwoners die tot op heden drempels hebben ervaren, van welke aard dan ook, de kans geven om alsnog objectieve informatie te verkrijgen en/of meteen een prik te halen. We richten ons niet alleen op mensen uit wijken met een lagere vaccinatiegraad, maar op alle inwoners van Den Haag’

Het prikpunt is te vinden bij de hoofdingang van het stadhuis aan het Spui, de vaccinatielocatie zit daar aan de linkerkant. Het is op maandag (08.00 tot 16.30 uur) en donderdag (14.00 tot 20.00 uur) mogelijk om een prik te laten zetten of informatie te krijgen over het vaccineren.