STRAATVRAAG: Einde aan 1,5 meter regel? ‘We zijn nog niet van de ellende af!’

Meer in

Sinds eind september is de 1,5 meter afstand maatregel verdwenen. Is dat fijn of blijf je toch liever op afstand van anderen?

Verslaggever Pim Markering zoekt uit wat de inwoners van Den Haag hiervan vinden.