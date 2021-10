Voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) en wethouder Robert van Asten (D66) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdag voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) en wethouder Robert van Asten (D66) te gast.

Half december rijdt de laatste directe intercity van Den Haag naar Brussel. Daarmee heeft Den Haag als een van de weinige steden in Europa van deze omvang geen directe internationale treinverbinding meer, terwijl de stad een internationale positie heeft met allerlei toonaangevende grote bedrijven en instellingen zoals Europol en het Internationaal Strafhof. Maar als het aan het stadsbestuur ligt, keren de internationale intercitytreinen weer snel terug naar Den Haag. Wethouder Robert van Asten (D66) heeft daarvoor deze week gepleit bij een delegatie van de Europese Commissie. Hoe voert hij deze lobby? En wat is het belang van een internationale treinverbinding? In Spuigasten is wethouder Robert van Asten (D66) te gast.

Over een half jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Haagse afdelingen van MKB, VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Binnenstad Den Haag bieden de politiek plannen aan om de lokale economie te herstellen na de coronacrisis. In het verkiezingsmanifest vragen zij aandacht voor de ondernemers, want ‘vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken’, aldus de vier partners. Voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag is te gast.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

