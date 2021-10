‘De Mussen mag niet verloren gaan’, vier scholen vrezen voor voortbestaan buurthuis in de Schilderswijk

Wens van rondvaartschipper Chris Schram eindelijk in vervulling: varen over zoet en zout water

Drie jaar moest de Haagse schipper Chris Schram erop wachten. Maar het was het wachten waard, zegt hij met een glimlach. Dinsdag laat de schipper van de Willemsvaart zijn eigen wens in vervulling gaan: ‘een rondje knor’, oftewel een rondje Rotterdam. Varen over zoet en zout water.

Vanuit Den Haag vertrekt hij dinsdag met de onlangs overgenomen Salonboot via het Rijn-Schiekanaal naar Rotterdam. Onder meer Statenlid en oud-gemeenteraadslid Michel Rogier (CDA) vaart mee.

Na de tussenstop in Delfshaven, wordt de terugreis aanvaard. De gasten stappen aan boord van de Morgenster (van de zeilende veerdienst Fair Ferry tussen Rotterdam en Londen) en varen over de Nieuwe Waterweg en de Noordzee terug naar Scheveningen.