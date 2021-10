Arjen Kapteijns benoemd tot wethouder van Den Haag

Arjen Kapteijns (GroenLinks) is donderdag in de gemeenteraad benoemd tot wethouder. Hij volgt Bert van Alphen op die onlangs opstapte na een kritisch rapport over banenproject de Energieacademie. Het is nog niet bekend welke portefeuille Kapteijns krijgt, dat wordt donderdag bekendgemaakt.

Kapteijns zit ruim acht jaar in de gemeenteraad. Tot vorige week was hij ook fractievoorzitter. Maar nadat de leden van GroenLinks tijdens een verkiezing Mariëlle Vavier kozen als lijsttrekker , droeg hij de voorzittershamer aan haar over.

Arjen Kapteijns was hiervoor ambtenaar bij de Rijksoverheid. Hij zei eerder vereerd te zijn dat de fractie hem heeft voorgedragen en is ‘supergemotiveerd’ is om aan de slag te gaan, ook al rest hem nog een half jaar tot de verkiezingen. ‘De uitdagingen blijven enorm vooral voor de mensen die het hardst nodig hebben. Hen wil ik een duwtje in de rug geven bijvoorbeeld bij het vinden van onderdak of een betaalde baan.’

Met de installatie van Kapteijns kwam er in de fractie van GroenLinks een plekje vrij. Die is sinds vandaag opgevuld door Isabel Bos (tweede van links). Zij werd tijdens de raadsvergadering beëdigd.