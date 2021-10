Deze vijf straten zijn genomineerd voor Liefste Straat van Den Haag

Welke straat wordt dit jaar de liefste straat van Den Haag? Vijf straten zijn genomineerd voor de prijs van de Haagse Lief en Leedstraten. De Flakkeesestraat/Schouwensestraat (Duindorp), Hengelolaan (Morgenstond), Heliotrooplaan (Loosduinen), Herderslaan (Schilderswijk) en Ellekomstraat (Rustenburg/Oostbroek) maken kans op de prijs.

Lief en Leedstraten zijn straten waar buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Het idee voor Lief en Leedstraten is ontstaan in Rotterdam, nadat een vrouw onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen. Den Haag telt inmiddels 300 Lief en Leedstraten. Deze week werd de 300ste bekend: De Gaarde in stadsdeel Escamp. Vorig jaar werd de Schermerstraat in Moerwijk gekozen tot liefste straat.

'Het is geweldig dat het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag zo snel is gegroeid', zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die met haar actieplan tegen eenzaamheid (‘Met z’n allen niet alleen’) een warm pleitbezorger is van de Lief en Leedstraten. 'Corona heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk burenhulp is. Onze Lief en Leedstraten zijn daar een prachtig voorbeeld van.'

'Even doorvragen'

Elke Lief en Leedstraat heeft een eigen gangmaker, zoals de heer Kissoensingh van het Erasmusplein. 'Je moet als gangmaker altijd even doorvragen, ook als iemand misschien een beetje lijkt te zeuren. Sommige mensen zoeken eigenlijk gewoon contact', zegt hij.

In het Lief en leedpotje zit 100 euro (inclusief een bijdrage van sponsor Albert Heijn), waarmee buren namens een straat een aardigheidje kunnen geven aan een buurtgenoot, bijvoorbeeld wanneer iemand is overleden, of iemand die hulp kan gebruiken. Op deze manier leidt dat tot intensiever burencontact, aldus de gemeente. De straten kunnen ook een beroep doen op Fond1818, dat een activiteitenbudget heeft van 150 euro. Een groot aantal straten heeft dit budget afgelopen jaar gebruikt voor coronaproof buurtborrels, opfleuracties en voortuinbingo, meldt de gemeente.