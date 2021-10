Huizenprijzen weer gestegen en stuk minder huizen verkocht in Den Haag

Opnieuw zijn de huizenprijzen gestegen. Dat meldt makelaarsvereniging NVM donderdag. Den Haag is geen uitzondering. Ook hier zijn de huizen weer duurder geworden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is ook dat er een stuk minder huizen verkocht zijn in Den Haag.

Dit jaar zijn er in het derde kwartaal 956 huizen verkocht, vorig jaar was dat nog 1357 in dezelfde periode. Dat is 29,7 procent minder. Dat komt omdat er een stuk minder huizen te koop staan, aldus de NVM. In Den Haag wordt een huis gemiddeld na 24 dagen verkocht.

Een gemiddelde Haagse woning kost nu 433.000 euro. Dat is 20 procent duurder dan dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde huizenprijs is landelijk op dit moment 419.000 euro. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de NVM.

Geen fleurig beeld

'De cijfers die we vandaag presenteren geven wederom geen fleurig beeld. Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten. Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de koopmarkt maar ook tussen huur en koop', zegt Onno Hoes, voorzitter van de NVM.