Raad besluit over kandidaat-wethouder GroenLinks, parkeernormen en torens van 180 meter hoog naast centraal station

De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdag onder andere over de benoeming van kandidaat-wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks), parkeernormen en de woontorens van 180 meter hoog naast Den Haag Centraal Station. De vergadering is vanaf 10.00 uur te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.

GroenLinks draagt raadslid en oud-fractievoorzitter Arjen Kapteijns voor als wethouder. Mocht de gemeenteraad daarmee instemmen, dan volgt Kapteijns Bert van Alphen op. Van Alphen stapte drie weken geleden op na een zeer kritisch rapport over de Stichting Energieacademie.

In Spuigasten op Den Haag FM waren de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks: Arjen Kapteijns, Mariëlle Vavier en Vincent Thepass

Kapteijns zit ruim acht jaar in de gemeenteraad. Tot vorige week was hij ook fractievoorzitter. Maar nadat de leden van GroenLinks tijdens een verkiezing Mariëlle Vavier kozen als lijsttrekker, droeg hij de fractievoorzittershamer aan haar over. De bedoeling is dat Kapteijns in dezelfde portefeuille krijgt als Van Alphen, namelijk: sociale zaken, werkgelegenheid en emancipatie en inburgering.

Parkeernormen

In Den Haag geeft de autoparkeernorm aan hoeveel parkeerplaatsen er maximaal mogen worden gemaakt per eenheid of oppervlakte bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. Het resultaat van de autoparkeernorm en het bouwprogramma leidt tot een maximumaantal autoparkeerplaatsen dat mag worden aangelegd voor de parkeervraag bij een ontwikkeling. Onder voorwaarden kan dat aantal naar beneden worden bijgesteld en in sommige gevallen kan een bouwontwikkeling zelfs vrijgesteld van de parkeereis. Er zijn echter ook gebieden in de gemeente waar als er aangetoond kan worden dat er geen goede mobiliteitsalternatieven aanwezig zijn en het geen nadelige consequenties heeft voor de omgeving, het toegestaan is om meer parkeerplaatsen aan te leggen dan berekend op basis van de norm.

Het uitgangspunt is dat de extra parkeerplaatsen in principe op eigen terrein of elders op privaat terrein moeten worden gerealiseerd. De ontwikkeling van woningen of voorzieningen mag niet leiden tot een sterke groei van de parkeerdruk op straat. Volgens het college zal het nieuwe parkeerbeleid ‘een positief effect hebben op de snelheid van bouwplanprocessen en tegelijkertijd draagt dit beleid positief bij aan de mobiliteitstransitie’.

Twee torens naast centraal station

Naast station Den Haag Centraal komen twee torens van zo’n 180 meter hoog waar ruimte is voor kantoren en woningen. In totaal gaat om 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 1.200 appartementen, waaronder sociale en betaalbare huurwoningen.

De wolkenkrabbers komen naast de Hoftoren, op de plek waar nu onder andere het hoofdgebouw van woningcorporatie Staedion en een kantoor van de Rabobank staan. Het is om precies te zijn het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel.