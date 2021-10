Raad wil dat Van Zanen ook het burgemeestersmanifest tegen ondermijning tekent

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat burgemeester Jan van Zanen een manifest van burgemeesters ondertekent om iets te doen tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij criminaliteit en het normale leven met elkaar verweven raken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PvdA, D66 en GroenLinks hebben daarover samen een motie ingediend.

Het manifest, met 37 handtekeningen van burgemeesters, moet ervoor zorgen dat het kabinet de ondermijning gaat aanpakken. Met de motie hopen de Haagse partijen dat Van Zanen alsnog het manifest wil tekenen.

'De problemen worden steeds groter, de criminelen steeds gevaarlijker en de impact steeds groter. En dit softdrugsbeleid helpt er niet bij. Het is heel goed dat zoveel burgemeesters samen optrekken, maar heel jammer dat onze eigen burgemeester achterblijft', zegt Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Weimarstraat

In Den Haag heeft vooral de Weimarstraat last van ondermijning . Oud-burgemeester Remkes liet in januari 2020 weten dat de straat te gaan aanpakken . Om malafide bedrijven, het grote aantal coffeeshops en overlast tegen te gaan moeten ondernemers voor de Weimarstraat sinds vorig jaar een vergunning aanvragen.

'Het softdrugsbeleid functioneert niet meer. We werken nog steeds met regels uit de jaren 70 waarin staat dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar niet inkopen. Zo werkt je als overheid de ondermijning in de hand', zegt Dennis Groenewold van D66. 'Als de overheid ook de inkoop legaliseert is het verdienmodel voor criminelen weg. Dat is een grote klap voor de criminelen en logisch beleid van de overheid'.