Stadsdichter Sjaak Kroes blikt terug op maand september en overlijden Dani Ebben

Iedere eerste donderdag van de maand schuift stadsdichter Sjaak Kroes aan bij het radioprogramma Haags Bakkie, met een gedicht over de gebeurtenissen in de maand daarvoor.

Sjaak Kroes schrijft gedichten naar aanleiding van gesprekken met mensen. Hij is op straat, in de duinen of op een plein te vinden, achter een tafel en schrijft daar een gedicht over en voor zijn gesprekspartner. ‘Ik ben iedere dag met woorden bezig. Met rijm. Hoe ze zich tot een bepaald thema verhouden’, vertelt Kroes.

Het gedicht van de maand september

Clubliefde kent geen dimensie

Er is je weinig extra tijd gegund

We zijn periodekampioen, en natuurlijk komt het

goed met de club

Je bent een confettikanon, groengeel in de lucht

Je hebt gestreden als een Immers als een Heesen,

als idolen die zich in je collectie shirts hesen

Je pakte je leven, standvastig als een ‘4’

Frivool als een buitenspeler

Elke seconde na een goal galm je door de stadionspeaker

Ben je het applaus vanaf de tribune

Je bent het Haags kwartiertje, alle doeken Haagse Harry

Het bier in het supportershome

Zonder strijd geen overwinning

Je bent een echte

You’ll never walk alone

In memoriam

Dani Ebben

Sjaak Kroes (midden) met de ouders van Dani.