The Hague Royals kansloos ten onder tegen Donar Groningen

Donar uit Groningen kwam woensdagavond op bezoek in Sportcampus Zuiderpark en liet direct het verschil zien tussen de Nederlandse top 4 en een ploeg in opbouw. Een verlies van 52-91 is voer voor scorebordjournalistiek maar wie verder kijkt ziet dat de Haagse ploeg zeker in de eerste prima weerstand bood en verder kan bouwen op de ingeslagen weg.

De jumpbal werd direct uit de lucht getrokken door routinier aan Groningse zijde, de 210 cm lange captain Thomas Koenis. Koenis die direct de bal in de handen van Marquis Addison speelt, weet hier wel raad mee en zet de Groningse formatie op voorsprong. The Hague Royals blijven echter prima aanhaken zodat het eerste kwart een puntje puntje game dreigt te worden. Dan volgt er een heus bombardement aan driepunters in de sportcampus, helaas veelal in het voordeel van Donar Groningen. Bryce Smith schiet met een bommetje de groen-gele weer in het spoor van de Groningers 17-18. Als de Groningers dan weer even het gas erop zetten wordt het eerste kwart afgesloten met 5 punten verschil: 17-22.

Het tweede kwart schiet de Amerikaan in Groningse dienst, Donte Ingram (20 pnt), direct een drietje binnen en moeten de Hagenaren uitkijken dat het verschil niet te snel op gaat lopen. Als vervolgens Willem Brandwijk, de in Voorburg geboren basketballer in Groningse dienst, ook een driepuntsduit in het zakje doet lopen de Groningers toch eenvoudig weg bij de Haagse ploeg van Bert Samson: 32-44.

Direct in het derde kwart komt opnieuw Donte Ingram door met een bommetje, teamgenoot Nwogbo volgt het voorbeeld en zo kan Donar de wedstrijd in zijn geheel naar zich toe trekken. Bij The Hague Royals lukte even niets meer en dat is funest tegen een klasseploeg als Donar. Iedere turnover werd genadeloos afgestraft door de Groningers en hadden de fullprofs vaak binnen vijf seconden de bal alweer in het Haagse netje gedeponeerd zodat het derde kwart werd afgesloten met een achterstand van 46-71.

Het vierde kwart wisten de moegestreden Hagenaren nog slechts zes puntjes bij elkaar te sprokkelen en kon Donar freewheelend naar de eindstreep die uiteindelijk bleef staan op een 52-91 nederlaag voor de basketballers uit de residentie. ‘Puur kijkend naar het scorebord kan je zeggen dat dit een afstraffing is’, aldus coach Bert Samson. ‘Zaak voor ons is dat we de turnovers binnen te perken houden, 16 is teveel dat moeten er minder dan 12 worden. Als ik kijk naar het aantal rebounds kan ik zeggen dat we meer ballen hebben gepakt dan de tegenstander (47-41) dus dat is gewoon positief.’

Zaken waar de coach zeker op kan gaan voortborduren. Dat kan al volgende week 13 oktober wanneer The Hague Royals in eigen huis Den Helder Suns ontvangt, de ploeg waartegen vorige week de eerste overwinning werd behaald.