Wat gebeurt er achter de schermen? Nieuw programma Haagse Invloeden over lobby en communicatie

Hoe lopen de communicatielijntjes in onze politieke hoofdstad? Hoe wordt er invloed uitgeoefend? Wie bepaalt nou echt de agenda? En welke wereld gaat er verder schuil achter de Haagse schermen? Op die vragen probeert presentator Ruben van Twillert antwoord te geven in het nieuwe programma Haagse Invloeden op Den Haag FM, elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur, vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui.

Ruben bekijkt de landelijke en lokale Haagse actualiteiten met een andere bril. Wat niet zichtbaar is, probeert hij zichtbaar te maken. Vanuit een gezamenlijke passie voor communicatie duidt hij de actualiteit met hen die dagelijks invloed uitoefenen: lobbyisten, beleidsbepalers, communicatieadviseurs, journalisten, columnisten, bestuurders en politici. Én met jou: ga al duidend je weekend in, met Haagse Invloeden.

In de rubriek ‘De Klokkenluider’ luiden Haagse inwoners de klok door hun ergernissen of enthousiasme, op communicatiegebied, te delen die ze tegen zijn gekomen in de stad. Bijvoorbeeld een taalfout op posters, de zoveelste onduidelijke brief over werkzaamheden, onduidelijke verkeersborden, een grappige tweet van een raadslid of ideeën om met communicatie Haagse problemen aan te pakken. Valt jou iets op? Mail dit uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de eerstvolgende uitzending op het mailadres ruben@denhaagfm.nl. Ruben bespreekt het vervolgens in de rubriek tijdens de uitzending.

Luister donderdag rond 10.45 uur naar Haags Bakkie voor een gesprek met Ruben van Twillert