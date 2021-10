Wedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen verboden bij vreugdevuren

Als de organisatoren van de vreugdevuren zich niet houden aan de afgesproken bouwhoogte van tien meter, betekent dat wat burgemeester Jan van Zanen (VVD) betreft het einde van de vreugdevuren met oud en nieuw. Ook is de wedstrijd ‘wie bouw de hoogste’ dit jaar verboden. Dat zegt de burgemeester van Den Haag donderdag in het radioprogramma West Wordt Wakker bij Omroep West. ‘Afspraak is afspraak.’

Van Zanen stelt dat aankomende jaarwisseling wat hem betreft de laatste kans is voor de bouwers. 'Laat ik dat maar helder zeggen', waarschuwt de burgemeester. 'Ze houden zich aan de regels. Zo heb ik het afgesproken en zo gaat het gebeuren', zegt hij in het radioprogramma .

De bouwers van Duindorp en Scheveningen kunnen hun geluk niet op: het lijkt er sterk op dat zij voor het eerst sinds drie jaar weer aan de slag mogen. De gemeente heeft een evenementenvergunning afgegeven. Laak en Escamp wachten daar nog op, maar krijgen volgens Van Zanen op korte termijn toestemming.

Geen wedstrijd

Ondanks de maatregelen zegt Van Zanen, voor wie het zijn eerste vreugdevuren worden, blij te zijn dat het spektakel weer door zal gaan. 'We kijken nu naar de vreugdevuren vanuit de ellende die drie jaar geleden werd veroorzaakt, maar er zijn in Duindorp en Scheveningen natuurlijk ook heel veel mensen die er veel plezier van hebben gehad.'

Burgemeester Van Zanen hoopt dat de stad met de nieuwe vuren 'aan het begin van een nieuwe traditie' staat. Van een wedstrijd tussen Scheveningen en Duindorp mag geen sprake zijn. 'Ik ga ervan uit dat het ook veilig blijft voor iedereen, voor bewoners en toeschouwers.'

'Als het misgaat, kunnen we ingrijpen'

Volgens burgemeester Van Zanen zijn de gesprekken tussen bewoners en de gemeente tot nu toe erg goed verlopen. 'De bouwers hebben hier ontzettend hard voor gewerkt en hebben hier bijna twee jaar op moeten wachten. Ze hebben mij verzekerd dat ze zich aan de regels zullen houden. Uiteraard wordt er ook op toegezien dat de vuren nog geen centimeter te hoog worden.'

Om de veiligheid te waarborgen heeft de gemeente zich door een aantal deskundigen laten adviseren over de beste manier om de vreugdevuren door te laten gaan. 'Dat was een heel ingewikkeld proces, maar we hebben voldoende maatregelen genomen voor als het misgaat, dat we in kunnen grijpen.'

Vonkenregen

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de vreugdevuren voor het laatst te zien waren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 ging het finaal mis. Bij het verbranden van de bijna veertig meter hoge stapels van houten pallets werd Scheveningen bedekt onder een laag gloeiende vonken.

Toenmalig burgemeester Pauline Krikke diende naar aanleiding van de vonkenregen haar ontslag in . Voor de jaarwisseling 2019-2020 weigerde waarnemend burgemeester Johan Remkes om vergunningen te verlenen voor de vreugdevuren en in 2020-2021 strandde een nieuwe poging vanwege de toen geldende coronamaatregelen.

Bezwaar maken

Het doorgaan van de vreugdevuren staat nog niet voor honderd procent vast. Volgens de gemeente voldoen de aanvragen voor de evenementenvergunningen weliswaar aan alle eisen, ook die van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar belangstellenden kunnen nog bezwaar maken.

Daarnaast moeten nog meer procedures worden doorlopen, zoals het aanvragen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Die wordt beoordeeld door de provincie Zuid-Holland. Ook moeten Duindorp, Scheveningen, Laak en Escamp een ontheffing krijgen van de milieuregels. Dat wordt weer beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders in Den Haag. Ook tegen het verlenen van deze vergunningen kan bezwaar worden gemaakt.