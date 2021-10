Den Haag FM en nieuwe omroep in gesprek over zendmachtiging lokale zender

Twee verschillende partijen willen de komende vijf jaar de lokale omroep van Den Haag worden. Bij het Commissariaat voor de Media melden zich twee partijen voor de uitzendmachtiging van de lokale omroep. Het gaat om de Stadsomroep Den Haag – bij het publiek bekend als Den Haag FM – en de net opgerichte stichting Omroep Den Haag. De gemeente vraagt de twee partijen om met elkaar in gesprek te gaan en zo te bekijken of er samenwerking of een fusie tussen de partijen mogelijk is. De twee partijen gaan binnenkort met elkaar in gesprek.

Per 26 februari 2022 loopt de zendmachtiging van de Stadsomroep Den Haag af. Volgens de Mediawet heeft de gemeente de taak om – zover dat mogelijk is – het samengaan van de twee aanvragers te bevorderen.

Wethouder Robert van Asten (D66) hoopt dat eind volgende maand duidelijk wordt of samenwerking of een fusie een optie is. Als dat niet zo is, dan doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een voorstel waarin staat welke partij het meest geschikt is.

Impactvolle journalistiek

Stadsomroep Den Haag bestaat sinds 1998 en heette eerder Lokatel. De stadsomroep heeft verschillende namen onder zich, zoals Den Haag FM (denhaagfm.nl, de radiozender op 92.0 FM en tv-kanaal), doelgroepenradiozender Den Haag Totaal en jongerenzender FunX Den Haag.

Begin vorig jaar is Ivar Lingen als journalistiek leider bij Den Haag FM aangesteld om de omroep journalistiek te versterken. Sinds dit jaar is ook Pelle Matla aangetrokken als zakelijk leider, om de zakelijke kant van de omroep en de tientallen vrijwilligers bij de omroep goed te begeleiden. Sinds hun komst is afgelopen anderhalf jaar ingezet op een nieuwe koers: impactvolle journalistieke verhalen op online, radio en tv, een nieuwe redactiesamenstelling, een nieuwe radioprogrammering, een nieuwe visie voor de komende vijf jaar en een nieuwe site en app.

In gesprek

Omroep Den Haag is afgelopen zomer opgericht door oud-politiek journalist Jos Heymans, oud-Tweede Kamerlid Wytske Postma en oud-D66 Den Haag-bestuurslid Iftin Abokor.

Beide partijen reageren positief op de gespreksuitnodiging. ‘We gaan vol vertrouwen het gesprek aan’, aldus directeur Henk Lemckert namens Den Haag FM. De gemeenteraad doet voor 31 december van dit jaar een uitspraak over welke partij de voorkeur verdient. Na het besluit van de raad wijst het Commissariaat voor de Media de nieuwe concessiehouder aan.

