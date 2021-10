Den Haag wil als eerste stad ter wereld bushokjes zonder reclame voor vliegvakantie en benzineauto

Reclameposters van benzineauto’s of voor goedkope vliegreisjes naar de zon. Als het aan de gemeente ligt, zie jij die binnenkort niet meer in bushokjes hangen. De gemeente gaat fossiele reclames in bus- en tramhokjes weren. Een meerderheid steunde donderdag dat voorstel van de Partij voor de Dieren en zeven andere partijen in de gemeenteraad. Een wereldprimeur: het wordt waarschijnlijk de eerste keer te worden dat de overheid fossiele reclames uit de openbare ruimte weert.

De metropoolregio is, als exploitant van de abri’s, bezig met een nieuw reclamecontract voor de komende vijf jaar. Reden voor de partij om zich nu hard te maken voor nieuwe afspraken. ‘Die abri’s zijn van de overheid en de overheid kun je zeggen: wij willen bepaalde reclame niet meer hebben. Dat kun je als eigenaar van reclamezuilen gewoon regelen’, aldus fractievoorzitter Robert Barker tegen Den Haag FM.

Volgens Barker staat niets meer in de weg om de fossielvrije reclames te kunnen gaan weren. ‘De metropoolregio staat er open voor en als gemeente zeggen we: “dit willen wij”.’ De gemeente Amsterdam had ook de wens dit te doen, maar daar liep het contract nog niet af. ‘Dat kon toen niet aangepast worden’, aldus Barker. Den Haag wordt daarmee dus de eerste stad ter wereld die fossiele reclames weert uit de bus- en tramhokjes.