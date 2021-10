Herinrichting Mient weer uitgesteld: gemeenteraad wil rechter afwachten

De Mient mag niet worden aangepakt voordat de rechter ook uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure die door de bewoners is aangespannen. Dat betekent dat de herinrichting voorlopig nog niet kan beginnen. De gemeenteraad heeft donderdagavond laat ingestemd met een voorstel van GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst daartoe, aldus mediapartner Omroep West. Dit tegen de zin van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Hij wil wel snel de weg in de Vruchtenbuurt op de schop nemen.

De Haagse Stadspartij en GroenLinks probeerden donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een spoedige herinrichting van de Mient te voorkomen. ‘Ik word echt chagrijnig van dit plan. We leggen parkeerplaatsen aan op een plek waar niemand woont en daar moeten we wel bomen voor kappen’, aldus raadslid Joris Wijsmuller (HSP). GroenLinks diende vervolgens een voorstel in om in ieder geval een door bewoners aangespannen bodemprocedure af te wachten. Dat kreeg brede steun, alleen VVD, CDA en D66 stemden tegen.

De wethouder verklaarde dat hij graag snel wil beginnen met de werkzaamheden omdat het riool onder de weg stamt uit 1927 en hoognodig moet worden vernieuwd. Hij ziet ook geen redenen om te wachten. De rechter bepaalde woensdag dat de kapvergunning niet wordt geschorst. Van Asten vindt dat die daarmee het signaal heeft gegeven dat de procedures correct zijn verlopen en dat het werk dus kan beginnen.

Al jaren discussie over plannen

Over de herinrichting van de Mient wordt al jaren gesproken. Volgens de gemeente moet de weg in de Vruchtenbuurt op de schop omdat dus het riool het niet lang meer houdt. Daarnaast is er nog een andere belangrijke reden. Tegelijk met de werkzaamheden worden nieuwe parkeerplekken voor de wijk aangelegd. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort extra parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op omdat hiervoor bijna tweehonderd bomen moesten wijken. Vervolgens werden samen met een denktank elders in de wijk mogelijkheden gevonden, waaronder langs de Mient.

Hier komen zeventig extra parkeerplekken. Maar dat gaat wel ten koste van 156 bomen. Volgens het stadsbestuur kunnen deze niet blijven staan omdat de meeste in slechte staat verkeren.

Buurtbewoners zijn tegen

Buurtbewoners, verenigd in het actiecomité Eerlijk Plan Mient, verzetten zich tegen de plannen. Volgens hen hoeven er niet zo veel parkeerplaatsen bij te komen omdat er nu dagelijks plekken leeg blijven. Ze trekken de cijfers over parkeerdruk die de gemeente gebruikt in twijfel. Ook zou volgens hen het riool vervangen kunnen worden zonder dat er bomen moeten verdwijnen. Het actiecomité haalde 2500 handtekeningen op tegen het plan.

Wijsmuller kwam tijdens het debat hard in aanvaring met wethouder Van Asten. Het raadslid verweet de wethouder dat hij niet alle informatie op de goede manier naar de raad had gestuurd. Hij diende daarom een motie van afkeuring in over de informatievoorziening. De wethouder reageerde geprikkeld. ‘Hier worden mij zaken voor de voeten gegooid die ik pertinent verwerp. De raad heeft alle stukken gekregen.’

Nog meer groen behouden

De motie van Wijsmuller haalde het niet. Die van De Vuyst wel. Volgens de wethouder zou het wachten op de afloop van de bodemprocedure zo maar een vertraging van twee jaar kunnen betekenen. Voor GroenLinks is dat reden tot blijdschap. Zeker ook omdat nog een voorstel werd aangenomen waarin staat dat de gemeente moet proberen nog meer groen te behouden. Daarbij gaat het om het deel van de Mient tussen de Laan van Eik en Duinen en Kornoeljestraat waar geen huizen staan en waar sportvelden liggen. Hier zouden aan de kant van de begraafplaats geen parkeerplaatsen meer moeten komen. In plaats daarvan zouden de bomen moeten blijven staan.