Man (78) overleden na aanrijding met auto in Jan van der Heijdenstraat

Een 78-jarige man uit Den Haag is in het ziekenhuis overleden, nadat hij op donderdagavond al fietsend botste met een personenauto in de Jan van der Heijdenstraat. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek de 78-jarige man ernstig gewond te zijn. De ambulance heeft het slachtoffer vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en komt graag in contact met ooggetuigen.