Negen tips voor fènste avondsje kuns en kultuâh tijdens Haagse Museumnacht

25 musea en culturele instellingen openen zaterdagavond hun deuren tijdens de Museumnacht Den Haag. Van 20.00 tot 00.00 uur is er van alles te doen in de stad. Wij zetten een paar tips voor je op een rij voor het fènste avondsje kuns en kultuâh.

#HetLichtGaatWeerAan

Afgelopen 1,5 jaar was het Atrium gesloten voor evenementen en tentoonstellingen. Met #HetLichtGaatWeerAan laat Atrium City Hall samen met PIP Den Haag zien dat iedereen weer welkom is om de vele tentoonstellingen en evenementen in het Atrium van het Stadhuis te komen bekijken. Afgelopen zomer is dit bijzondere filmproject achter de toen nog gesloten deuren opgenomen. Omdat het licht weer aan gaat van het Atrium, wordt speciaal voor alleen deze avond de lichtinstallatie #HetLichtGaatWeerAan live met strijkkwartet gebracht aan het publiek.

Beklim de Haagse Toren

Je bent geen Hagenees als je er niet een keer op bent geweest: De Haagse Toren. De middeleeuwse toren bij de Grote Kerk in de oude binnenstad van Den Haag die door de jaren heen veel meer is geweest dan slechts een kerktoren.

Samen met een gids loop je de (in totaal) 288 treden. We stoppen op elke verdieping even voor de verhalen van de stad, de toren en de mensen die je voorgingen in het trappenhuis. Onze beklimming eindigt bovenop dit Haagse hoogtepunt; waar je op de Omloop kan genieten van 600 jaar uitzicht rondom en de ontelbare lichtjes van Museumnacht.

Insta museum

Het smalste pandje van Voorburg bestaat uit een aantal schattige kamertjes vol met kunst. Speciaal voor Museumnacht hebben we hier diverse fotospots gecreëerd. Zo kun je met een fotolijst zelf als kunstwerk op de foto of zingend onder de douche, het kan allemaal bij de Kunstuitleen Voorburg.

Als letterlijk hoogtepunt hebben we het zolderkamertje omgebouwd tot echte ballenbak! Duik er net zoals vroeger lekker in en vergeet niet om wat toffe kiekjes te schieten. Je bent van harte welkom in ons Insta-museum.

Escaperoom Amerikaanse ambassade

Kom en ontdek de voormalige Amerikaanse ambassade op unieke wijze. Drie verschillende kamers in de verschillende uithoeken van het gebouw zijn getransformeerd tot Escape rooms. Alleen door gezamenlijk antwoorden te formuleren en raadsels over kunst op te lossen, kun je ontsnappen. Of lukt het om de geheime route naar buiten te vinden?

Graffiti Workshop

Samen met museum Swaensteyn organiseert de Kunstuitleen een workshop graffiti in de straat.

Doen wat eigenlijk niet mag: openbare muurkladderij, oftewel?graffiti spuiten. Dat wil je toch een keer gedaan hebben? Tijdens de Museumnacht mag het! Bij onze?creatieve mini-workshop graffiti ga je aan de slag met de spuitbussen. Je mag je eigen kunstwerk maken en waar nodig helpen we je. Met jouw eigen graffiti tag onderteken je je street-art helemaal in stijl.

Karbonkel

Karbonkel?? Of het zegt je niks, of je hebt waarschijnlijk gelijk het kippenvel op je armen staan. Een hele generatie scholieren kreeg deze griezel voorgeschoteld in het SchoolTV programma Ik Mik Loreland. Heel educatief bedoeld natuurlijk, maar of dat ook zo overkwam? We laten je het trauma herbeleven met originele beelden en attributen uit het programma. Ben jij klaar voor een nieuwe (therapeutische) confrontatie met Karbonkel? Ga dan naar Museum Beeld en Geluid.

Pubquiz Fake News bij Beeld en Geluid

Is klimaatverandering nou echt of gewoon een hoax? Is er gefraudeerd bij de Amerikaanse verkiezingen? Kan ik corona krijgen van mijn hamster? Hoe weten we nog wat waar is en wat niet? En hoe laten we ons belazeren?

Hoog tijd om de feiten van de fabels te scheiden in ons Museumcafé Alma aan de bar bij Patty en Marijn. Een pubquiz over FAKE NEWS. Speel mee en test je kennis op het gebied van kletspraat, bullshit, broodjes aap en deepfake. Met echt bier en echte gezelligheid, dat dan wel natuurlijk!

SOZA Sessies

Ga mee op deze muzikale ontdekkingsreis door het voormalig Ministerie van Social Zaken-gebouw en laat je verrassen door de ultieme muzikale trip met in de hoofdrol gevestigde Haagse musici, jong talent en musici die heuvels en dalen hebben doorkruist op de vlucht voor oorlog en geweld. Samen vertellen zij het verhaal van onze stad. Tijdens de ontdekkingsreis trek je in kleine groepjes onder begeleiding van twee gidsen door het pand en wordt je ondergedompeld in de wondere werelden die huizen in het SOZA gebouw.

Radio Tonka

Tijdens het tweede deel van de avond van 23:00 tot 3:00 uur neemt radio TONKA het over, met live optredens van in-house Dj’s en gastartiesten. Voor deze gelegenheid heeft radio TONKA hardware en software op maat gebouwd om de onderzoeksperformances om te zetten in een abstracte soundscape. Bezoekers worden uitgenodigd om te genieten van optredens van Edward Johannes, Leonie Roessler, Rob Bothof en het Tonka Improv Trio. De avond wordt afgesloten met een vinylset van TONKA DD Djurre.

Tijdens het evenement toont Studio LOOS ook “MISHA CRISS-CROSS” – een internationale groepstentoonstelling rond Misha Mengelberg die in 2017 plaats vond ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. De bezoekers zijn welkom om te genieten van 251 foto’s van verschillende internationale fotografen, samengesteld door Francesca Patella.

