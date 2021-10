Onderwijswethouder: ‘Mogelijk oriëntatiejaar vmbo-leerlingen voor betere studiekeuze’

Vmbo-leerlingen die klaar zijn met hun opleiding en naar het mbo gaan, zouden wellicht baat kunnen hebben bij een breed oriëntatiejaar. Dat stelt onderwijswethouder van Hilbert Bredemeijer (CDA) in antwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Een deel van de leerlingen geeft aan moeite te hebben met het maken van een goede studiekeuze na het vmbo en wordt een voortijdig schoolverlater. ‘Als een oriëntatiejaar helpt om kinderen beter voor te bereiden op een volgende stap moeten we die kans natuurlijk pakken.’

Bredemeijer: ‘Als 16-jarige, wanneer je klaar bent met het vmbo, is het niet altijd makkelijk om te weten wat je later wil gaan doen. Het grootste deel van de vmbo’ers ervaart genoegt tijd om de juiste vervolgopleiding te kiezen, maar een klein deel helaas niet. En je moet verplicht een opleiding volgen, want je hebt een startkwalificatie nodig. Je moet dus naar de havo of naar het mbo. Die verplichting is begrijpelijk, want we willen schooluitval tegengaan en iedereen goed voorbereiden op een goede toekomst. Maar we moeten wel iets met dit signaal.’

Het ROC Mondriaan heeft een verkenning gedaan onder haar eigen leerlingen en bij leerlingen van vmbo-scholen in Den Haag. De uitkomst wijst uit dat de animo voor een oriëntatiejaar vooralsnog te laag is om dit in de praktijk te brengen. De wethouder gaat met het ROC verder in gesprek om te kijken of leerlingen het juiste beeld hebben van een oriëntatiejaar en de gepeilde interesse dus een goede indicatie geeft of dat een andere opzet van een oriëntatiejaar misschien tot meer interesse leidt.

De ambitie van het stadsbestuur is namelijk om het percentage voortijdig schoolverlaters jaarlijks onder de 2,5 procent te krijgen en te houden, jongeren op school te houden, een diploma te laten halen en de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vergroten. In het schooljaar 2019-2020 was het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters lager dan 2,5 procent. De gemeente Den Haag doet er zo veel mogelijk aan om onder de 2,5 procent te blijven en het percentage nog verder te doen dalen.