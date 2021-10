PvdA zet nieuwkomer op nummer 3 op voorlopige kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De eerste versie van de kandidatenlijst voor de Haagse Partij van de Arbeid (PvdA) voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is bekendgemaakt. De partij zegt alles op alles te hebben gezet om de lijst zo divers mogelijk te maken.

De eerste nieuwkomer op de lijst is Tim ‘S Jongers, op nummer drie. Hij werkte eerder als adviseur van de landelijke overheid over de gevolgen van de kloof tussen arm en rijk. Huidig raadslid Janneke Holman is weer te vinden op nummer vier, gevolgd door Abdelali Kammyte. Laatstgenoemde heeft een flinke staat van dienst met welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties in de Schilderswijk. Prominente PvdA’ers zoals Kati Piri, Jeltje van Nieuwenhoven en Adri Duijvesteijn zijn lijstduwers.

‘Er is puik werk geleverd: een kandidatenlijst vol talent en passie. Ze brengen ervaring, vernieuwing en alles wat we nodig hebben om onze stad eerlijker en socialer te maken’, aldus lijsttrekker Martijn Balster. De leden van de Haagse PvdA spreken zich op 26 oktober definitief uit over de kandidatenlijst. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart.

Concept-kandidatenlijst

1. Martijn Balster

2. Mikal Tseggai

3. Tim ’S Jongers

4. Janneke Holman

5. Abdelali Kammyte

6. Suzanne Piet

7. Wouter Booij

8. Charlotte Cammelbeeck

9. Andrea Bartman

10. Samir Ahraui

11. Redmer Marck

12. Chantal Linneman

13. Jonas Baart

14. Ab Waasdorp

15. Abdelkader Karbache

16. Femke Lee

17. Heleen van Luijn

18. Sarah Berends

19. Marko Fehres

20. Lobke Zandstra

21. Roy Blokvoort

22. Steven Moesant

23. Huub Kappert

24. Lennart Huurman

25. John Drissen

26. Paulien van der Hoeven

27. Mitchel Aldus

28. Andrei Fomenko

29. Farhang Farid

30. Ali Rabarison

31. Ramazan Odek

32. Willemijn van Gent

33. Jan Lautenbach

34. Hedwig Vos

35. Hugo de Vos

36. Renske van Slooten

37. Mike Marselis

38. Nils Nijdam

39. Liesbeth Alfrink

40. Raphaël Stapel

41. Lilit Selzburg

42. Willem Minderhout

43. Marieke Kroneman

44. Barbara Knol

45. Kenan Dogan

46. Jet de Ranitz

47. Adri Duivesteijn

48. Kati Piri

49. Jeltje van Nieuwenhoven

Foto: PvdA-fractie in 2019 (via Facebook PvdA Den Haag)