Spuigasten op Den Haag FM genomineerd voor Haagse Media Award

Het politieke programma Spuigasten op Den Haag FM is genomineerd voor een Haagse Media Award. Het programma met presentator Ivar Lingen is volgens een jury een van de beste drie inzendingen voor de categorie podcast/radio.

Spuigasten is sinds januari 2019 te horen op Den Haag FM en wordt ook aangeboden als podcast via streamingdienst Spotify. In het programma kwamen niet alleen lokale gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters langs, maar ook landelijke politici, zoals oud-minister Bruno Bruins (VVD), oud-minister Martin van Rijn (PvdA), Eerste Kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), commissaris van de koning Jaap Smit (CDA), minister van staat Jaap de Hoop Scheffer (CDA) en minister van staat Herman Tjeenk Willink (PvdA).

Herman Tjeenk Willink vorige week in Spuigasten op de vraag of hij het verzoek verwacht om informateur te worden: “Het is armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen – hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed.” pic.twitter.com/RSwT46E4si — Ivar Lingen (@IvarLingen) April 6, 2021

Van laatstgenoemde kwam zijn uitspraak in Spuigasten een week later in alle actualiteitenprogramma’s voorbij. Vlak voordat Tjeenk Willink door VVD-leider Mark Rutte werd gevraagd om informateur te worden voor de formatie van een nieuw kabinet, zei hij: ‘Het is armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen – hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed.’

Nieuw festival

De Haagse Media Award is een initiatief van ZEND, een nieuw festival voor media in Den Haag. ZEND presenteert zich als een urgent festival voor zowel nieuwe als traditionele vormen van media. In totaal zijn er tien categorieën: podcast/radio, media art, print, live(stream), social media, YouTube/video, journalistiek, impact award, pet influencers en fotografie. Zaterdag 9 oktober wordt bekend wie de winnaars zijn van de Haagse Media Awards in de verschillende categorieën.

Aanstaande zaterdag van 11.00 tot 12 uur te gast in Spuigasten: voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) over het verkiezingsmanifest en wethouder Robert van Asten (D66) over zijn lobby voor internationale treinverbinding

