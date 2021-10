Den Haag FM en nieuwe omroep in gesprek over zendmachtiging lokale zender

Werkgevers roepen op: rijd buiten de spits en werk deels thuis

Je hebt het vast gemerkt: het is weer een stuk drukker op de weg. Nu er minder coronamaatregelen zijn en er steeds meer mag wordt er vaker gereisd met de auto en het openbaar vervoer. Daarom roepen meerdere grote werkgevers in de stad samen op te ‘spreiden en mijden’, om drukte in de spits te voorkomen. De werkgevers willen aansturen op hybride werken: deels op kantoor, deels thuis.

De werkgevers die gaan inzetten op hybride werken zijn: Aegon, ANWB, MN, NN Group, PostNL, Shell, Siemens, T-Mobile, Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland, de gemeente, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de Green Business Club Beatrixkwartier. Deze organisaties willen er samen voor zorgen dat de drukte van voor de coronacrisis niet terugkeert. Het idee is dat de werkgevers hun medewerkers stimuleren om buiten de spits naar kantoor te reizen en meer hybride te werken.

‘De coronacrisis heeft laten zien dat het kan: meer thuiswerken en reizen op andere momenten van de dag. Den Haag was daardoor veel beter bereikbaar’, vertelt wethouder Robert van Asten. ‘Zo stonden er in de ochtend en middag nauwelijks nog files op de Utrechtsebaan. Dat is goed voor de economie en draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Dat zou ik willen vasthouden. Ik nodig werkgevers in Den Haag en de regio dan ook van harte uit om mee te doen met dit initiatief.’

Organisaties die mee willen doen met dit plan, dat door de gemeente ‘spreiden en mijden’ wordt genoemd, kunnen contact opnemen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.