Acties Extinction Rebellion gaan door ondanks verbod blokkades

Extinction Rebellion is niet van plan om de aangekondigde acties voor komende week aan te passen. Dat zeggen de klimaatactivisten als reactie op de boodschap van de gemeente, aldus mediapartner Omroep West. Die liet vrijdag weten dat de demonstranten in de stad mogen protesteren, maar hierbij geen wegen mogen blokkeren. ‘Het is voor ons geen nieuws dat wegen blokkeren niet mag’, zegt de organisatie. ‘Soms moet je bewust de wet breken.’

Extinction Rebellion wil komende week het centrum van de stad blokkeren. Om meer aandacht te vragen voor het klimaatprobleem heeft de organisatie voor volgende week drie demonstraties aangemeld. Daarnaast wil de organisatie ook enkele ‘disruptieve acties’ uitvoeren.

De acties moeten maandag beginnen. Het is nog niet bekend wat Extinction Rebellion die dag van plan is, want voor deze dag heeft de actiegroepering geen demonstratie bij de gemeente aangekondigd. ‘We willen op verschillende plaatsen in het centrum blokkades plaatsen en die zo lang mogelijk volhouden’, kondigde de organisatie eerder al aan.

Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid

De gemeente heeft vrijdag laten weten dat Extinction Rebellion komende week in het centrum mag demonstreren, maar dat de klimaatactivisten hierbij geen wegen mogen blokkeren. ‘De weg moet vrij blijven, al was het maar voor de hulpdiensten’, zo reageert de gemeente op de aangekondigde demonstraties.

Voor Extinction Rebellion is de oproep van de burgemeester geen reden om de geplande acties aan te passen. ‘Het is voor ons geen nieuws dat wegen blokkeren niet mag, dus we veranderen niets aan ons plan’, laat de organisatie in een reactie weten. Wat de acties gaan worden, wil de organisatie nog niet kwijt. ‘De insteek is vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Daarbij breek je bewust de wet. Marsen en petities tekenen heeft niet genoeg gedaan helaas’, zo verantwoordt de organisatie de komende acties.

Drie demonstraties aangemeld

De actiegroepering is wel van plan om komende week een drietal marsen door de stad te organiseren. Hiervoor zijn drie demonstraties aangemeld bij de gemeente. Woensdag wil de groep door het centrum van Den Haag lopen. De mars zou plaats moeten vinden in de buurt van het Lange Voorhout, niet ver van het Binnenhof. Voor donderdag hebben de demonstranten een groter rondje door het centrum aangekondigd. Ook op vrijdag wil Extinction Rebellion weer demonstreren, alleen hebben ze nog niet gezegd waar. Voor de overige dagen zijn geen demonstraties aangemeld, zo zegt de gemeente.