Dani’s ouders dankbaar voor alle steun van ADO: ‘Hij genoot, dus wij ook’

Twee weken geleden overkwam Dave en Carolien Ebben het ergste wat een ouder kan overkomen: hun zoon Dani overleed op 21-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dani was groot ADO-fan en kreeg de weken voor zijn dood veel steun van de club en werd hij verrast door de spelers. De uitvaart was in het stadion. ‘Hij was echt op z’n plek daar’, zegt zijn moeder Carolien.

Al ruim drie jaar vocht Dani tegen kanker. Begin september was de uitslag van een scan niet goed. Er was geen behandeling meer mogelijk. ‘Hij herpakte zich vrij snel na het gesprek’, vertelt Carolien bij Haags Bakkie. ‘Hij had voor zichzelf alles goed in beeld, alles was besproken en geregeld.’

Wat volgde waren weken met bezoekjes, gesprekken, liefde van mensen, muziek en vuurwerk voor de deur. ‘Het waren twee fijne weken. De laatste dagen werd het snel minder, maar hij genoot, dus wij ook. We hebben alles eruit gehaald’, vertelt zijn moeder.

Liefde voor voetbal

Zijn ouders vertellen dat Dani van kleins af aan een vrolijk, sociaal en leergierig jongetje was. ‘School ging goed en hij had veel vriendjes en vriendinnetjes.’ Afgelopen voorjaar heeft hij zijn mbo-diploma gehaald en hij haalde een vaarbewijs. ‘Daar kan je wel trots op zijn.’

De liefde voor voetbal zat er al vroeg in. Zijn vader Dave vertelt: ‘Ik voetbalde ook op jonge leeftijd al bij de amateurs van ADO. De voetballiefde komt van mij en de opa’s. Dat krijg je met de paplepel ingegoten. Dus mijn kind ging verplicht mee naar ADO’, zegt hij lachend.

Voetbalshirts

Dani verzamelde zijn hele leven voetbalshirts van alle soorten en maten en wilde er voor zijn dood nog zo veel mogelijk bemachtigen. Na een oproep op Facebook werd hij overladen met berichten en zijn verzameling groeide uit tot honderden shirts van onder andere grootheden als Cruyff, Messi en Maradonna. ‘Maar ik ben met elk shirt tevreden hoor, echt superlief’, liet Dani voor zijn overlijden weten.

Zijn uiteindelijke wens was dat deze shirts een speciale plek zouden krijgen in een eigen museum. Zijn vader Dave wil graag doen ter nagedachtenis aan Dani en is daar nu druk mee bezig.

Verrassing bij ADO

Een week na het slechte nieuws van de scan werd Dani met zijn familie verrast door de ADO-spelers. Toen Dani het veld van ADO op kwam zongen zo’n vijfhonderd supporters zijn naam vanaf de tribunes. Er waren fakkels, vuurwerk en You’ll never walk alone. ‘Dat was echt kippenvel, supergaaf’, zei Dani daarna.

Warme club

Ook kwamen ADO-spelers bij Dani thuis. ‘Even kletsen over wat anders. Het was hartverwarmend en een grote steun. Ze helpen je door alles heen’, blikt Carolien terug. ‘Het was al een warme club, deze week is het een familieclub geworden, door alle faciliteiten die ze ons geboden hebben. Daar wil ik wel wat extra complimenten voor geven’, zegt Dave. Dani’s ouders hopen dan ook dat ADO kan blijven bestaan. ‘Ik hoop dat de gemeente ADO helpt, het zou anders heel triest zijn’, zegt Carolien.

De uitvaartdienst van Dani werd gehouden in het Cars Jeans Stadion. ‘We zouden voor de dienst met hem langs het stadion gaan, dat hadden we met hem besproken.’ Uiteindelijk is besloten de dienst bij ADO zelf te doen. ‘Dat heeft hij niet geweten. Misschien nu wel, ik weet het niet. Maar hij was echt op z’n plek daar’, zegt zijn moeder.

Carolien en Dave met stadsdichter Sjaak Kroes (midden) die een gedicht over Dani maakte.

Dat geeft zijn ouders troost. ‘Het is een hele lastige dag, er gaat veel aan je voorbij wat je niet bewust meemaakt of opslaat. Maar een ding weet ik zeker, dat het stadion de juiste plek was. De cirkel was rond, dat verdiende hij’, zegt Carolien.

Met de mensen om ons heen komen we er wel

Dani was een positieve man. Hij wilde dan ook achterlaten dat iedereen wat positiever moet zijn. ‘Ga normaal met elkaar om en geniet van het leven’, memoreert zijn moeder. Dat proberen zijn ouders en zus nu ook. ‘Je probeert door te gaan, dat hebben we beloofd. En dat lukt uiteindelijk wel. Met de mensen om ons heen komen we er wel.’

