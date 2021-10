Haagse Media Awards: nominatie voor expatprogramma DutchbuzZ

Het programma DutchbuzZ voor Haagse expats is genomineerd voor een Haagse Media Award. Het programma, te horen op Den Haag FM en als podcast, wordt speciaal gemaakt voor mensen uit het buitenland die in Den Haag wonen. Lily-Ann en haar team doen dat al meer dan tien jaar.

Tijdens de coronaperiode zorgde DutchbuzZ ervoor dat expats de snel veranderende coronamaatregelen goed konden volgen. Daarnaast verzorgden de makers elke week een artikel op deze website, zodat expats ook al het coronanieuws konden volgen.

DutchbuzZ is genomineerd in de categorie radio/podcast, net als het Den Haag FM-programma Spuigasten over de Haagse politiek. In totaal zijn er in deze categorie drie genomineerden, de derde genomineerde is (nog) niet bekend. De Haagse Media Awards worden zaterdagmiddag uitgereikt.

