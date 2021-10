Kwekers Mengelmoestuin uit Zuidwest doneren 250 pompoenen aan sociale supermarkt

Zo’n tweehonderdvijftig pompoenen worden zaterdag gedoneerd aan de Kies! Sociale Supermarkt, een initiatief van Voedselbank Haaglanden en STEK (stichting voor stad en kerk). De pompoenen zijn afkomstig van de Mengelmoestuin in Den Haag Zuidwest, gelegen in de binnentuin tussen de Pachtersdreef, Beresteinlaan, Schoutendreef en Drostendreef. Sinds begin maart bestieren vijfentwintig deelnemers onder begeleiding hun eigen moestuin, een pompoenveld en een gemeenschappelijke moestuin.

Speciaal voor Kies! Sociale Supermarkt zijn op verschillende plekken in Den Haag Zuidwest pompoenen gekweekt. Al deze pompoenen, ongeveer tweehonderdvijftig stuks in totaal, worden door wethouder Martijn Balster (PvdA) overhandigd aan Kies! Sociale Supermarkt, die de pompoenen verstrekken aan hun cliënten.

De Mengelmoestuin is het kloppend hart van de andere activiteiten die zaterdag tijdens het Oogstfeest plaatsvinden tussen 14.00 en 18.00 uur. De grote vraag op dit feest is namelijk: wie heeft de grootste, mooiste, meest unieke of lekkerste pompoen gekweekt van Den Haag? Vanaf 15.30 uur worden de winnaars van de Pompoenchallenge van groen initiatief Groene Matties bekendgemaakt.

Later dit najaar wordt de buurt nog groener met het aanplanten van vijf fruitbomen die en plekje krijgen aan de Riddersdreef.