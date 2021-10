Spuigasten, Agga Memes en Matlas winnaars Haagse Media Awards

Het politieke programma Spuigasten op Den Haag FM, het populaire Instagram-account Agga Memes en het boek en de expositie van de Haagse mat – de Matlas – zijn bekroond met een Haagse Media Awards. De winnaars zijn zaterdagmiddag bekendgemaakt tijdens het ZEND Festival in Beeld en Geluid aan de Zeestraat.

In uiteenlopende categorieën zijn er prijzen uitgedeeld aan Haagse mediamakers, zoals voor beste radioprogramma/podcast, media art, social media, print, pet influencer, fotografie en een impact award.

Twee Den Haag FM-programma’s waren genomineerd voor een award in de categorie radio/podcast, namelijk Spuigasten en het expatprogramma DutchbuzZ. Ook een podcast van Joan Biekman – Inspire Your Brains, over community, carrière, creativiteit en cultuur – was genomineerd. Uiteindelijk ging de show over de Haagse politiek er met de prijs vandoor. ‘Het programma heeft gewonnen omdat Spuigasten het mooist is verzorgd, doordacht en een goed format heeft’, aldus de jury.

Luis Maly kreeg een award voor zijn serie over oude Nokia’s. Hij heeft aluminium replica’s van oude Nokia-mobieltjes gemaakt met een zelfgemaakte smeltoven als symbool voor menselijke technologische emancipatie.

Het populaire Instagram-account Agga Memes kreeg een prijs, omdat bedenker Ziggy Kuylaars met zijn memes in een jaar tijd al 17.000 volgers kreeg – volgens de jury is het succes daarmee meer dan duidelijk.

Illustratie en artiest Ivo Janss won in de categorie prints vanwege ‘iconische stijl’ bij het maken van zijn prints. Hond Wim – een miniature dachshund werd bekroond met de titel ‘pet influencer’.

Het fotoproject over de Haagse mat, in boekvorm uitgebracht als Matlas, won ook een award. ‘Gewonnen door het pure Haagse wat in de fotografie uitblinkt. Al zie je een matje, denk je aan Den Haag’, aldus de jury. De laatste prijs die werd uitgereikt was voor Deborah Cameron – ook bekend als DeeDee, de impact award. ‘Als programmamaker maakt DeeDee programma’s die onderwerpen bespreekbaar maken die in de taboesfeer zitten en biedt ze een podium aan personen die normaal gesproken geen podium krijgen.’