Zaterdag Live over bewonersparticipatie

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 9 oktober 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema bewonersparticipatie. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

De komende maanden gaat Den Haag aan de slag met een democratiseringsagenda. Het doel is om bewoners nog beter te betrekken bij de beleidsvorming en de zeggenschap in wijken en buurten te vergroten.

30 procent van de Hagenaars voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd. Meer dan de helft van onze inwoners gaat niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben veel te doen met elkaar om de bewoners betrokkenheid te vergroten. Niet alleen bij het vierjaarlijks stemmen, meer juist ook bij de beslissingen die we samen met de bewoners willen nemen in de wijken en buurten.

Gasten aan tafel zijn: Jacob Snijders (Bezuidenhout), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Carlos Martinez van Andel (Wijkberaad Mariahoeve) en een gemeenteraadslid.