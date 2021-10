Alle hulp voor dak- en thuislozen op één centrale plek, is de wens van Hart voor Den Haag

Alle hulp voor dak- en thuislozen moet in een keer en op één plek geregeld worden, inclusief een bezoek aan de (tand)arts. Het samenvoegen van alle ondersteuning moet mensen zonder thuis sneller perspectief bieden. Zo luidt de wens van Hart voor Den Haag op deze zondag, op Wereld Daklozendag.

Fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg stelt dat de registratie en verdere hulp vanuit de gemeente als iemand dakloos is of dreigt te worden nu te traag en te gecompliceerd is. ‘Voor inschrijving moet iemand naar de Binckhorstlaan en voor de schuldhulpverlening weer naar stadsdeelkantoor Escamp. Deze mensen, die in het diepst van hun ellende zitten, worden zo van het kastje naar de muur gestuurd. Dat kan en moet beter’, aldus Van Stuijvenberg.

Postadres voor dak- en thuislozen

Hart voor Den Haag wil daarom dat alle daklozenhulp onder één dak terechtkomt. Door de ondersteuning samen te voegen zou volgens de politieke partij een grote slag kunnen worden gemaakt in het oplossen van problemen van de dak- en thuislozen in onze stad. ‘Zo kunnen we alles in één keer bespreekbaar maken. Nu is het vaak zo dat bijvoorbeeld iemand geen uitkering kan krijgen, omdat iemand nog geen vast woon- of postadres heeft. Dat moet dan weer ergens anders geregeld worden. Dat kost tijd waardoor schulden en problemen verder oplopen’, zegt Van Stuijvenberg. Ze wijst erop dat in Rotterdam en Gouda al vergelijkbare initiatieven met succes ingevoerd zijn.

Hart voor Den Haag wil naar een situatie toe waarin iemand die zich meldt gelijk een postadres krijgt, direct kan aanschuiven bij het loket schuldhulpverlening en een aanvraag kan doen voor een uitkering. ‘Of nog beter: onmiddellijk de kaartenbak in voor een betaalde baan. Ook een bezoek aan de (tand)arts moet meteen mogelijk zijn zonder dat een eventuele schuld bij de zorgverzekeraar dat in de weg staat. Dit alles verkort de tijd tussen dakloos dreigen te raken of zijn én de hulp die keihard nodig is, met ettelijke maanden’, aldus Van Stuijvenberg.