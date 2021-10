Filosoof Spinoza krijgt muzikale theatervoorstelling in Kloosterkerk

Derde botsing met ‘horrorslagboom’ Scheveningen

De slagboom op de Visserhavenweg in Scheveningen lijkt de concurrentie aan te gaan met de ‘horrorpoller’ op de Escamplaan; voor de derde keer botst er een auto tegenaan. Sinds een paar weken gaan deze slagbomen automatisch open en dicht, dit systeem bevindt zich nog in een testfase.

De slagbomen zijn er gekomen om een einde te maken aan de verkeersdrukte op de boulevard. In de nachtelijke uren (tussen 22.00 en 06.00 uur) is het niet meer mogelijk zijn om de Strandweg op te rijden. Het is nog wel mogelijk om het terrein te verlaten.

Foto: Regio 15 / Na eerste botsing