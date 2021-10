Filosoof Spinoza krijgt muzikale theatervoorstelling in Kloosterkerk

Ter ere van oktober als Spinozamaand produceert Stichting Spinoza Den Haag een theater-muziekvoorstelling over het leven van de filosoof, die zijn levenswerk in de hofstad voltooide. Op 15, 22 en 29 oktober zal in de Kloosterkerk Spinoza geeft een Lezing! te zien zijn.

Acteur Jaap van Dis vertolkt de rol van de zeventiende-eeuwse vrijdenker, die vertelt over zijn grensverleggende ideeën en hoe die door kerk en staat werden tegengewerkt. Speciale aandacht is er voor zijn levenswerk Ethica en zijn laatste jaren in Voorburg en Den Haag. Op zijn 44ste overleed hij aan de Paviljoensgracht, waarna hij werd begraven in de Nieuwe Kerk.

Naast de voorstelling worden in oktober door heel Den Haag verschillende culturele activiteiten rondom Spinoza aangeboden. Meer informatie vind je hier.