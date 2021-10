IN BEELD: Museumnacht wordt drukbezocht

Een workshop graffiti spuiten, een concert in de Kloosterkerk of een nachtelijk bezoek aan het Mauritshuis: het is een greep uit de meer dan 70 culturele activiteiten waaraan je zaterdag kon deelnemen tijdens Museumnacht Den Haag. Tijdens het uitverkochte evenement bleven musea tot middernacht geopend. Onze fotograaf Richard Mulder was erbij.

Atrium City Hall

Tijdens Museumnacht heropende burgemeester Jan van Zanen het Atrium in het stadhuis; deze was door de coronacrisis anderhalf jaar gesloten voor tentoonstellingen en culturele evenementen. Met de productie #HetLichtGaatWeerAan van PIP Den Haag laat stichting Atrium City Hall, dat achter de activiteiten in het Atrium zit, zien dat bezoekers weer welkom zijn.