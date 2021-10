Sam Fender en Anneke van Giersbergen in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Sam Fender en Anneke van Giersbergen (foto).

Anneke van Giersbergen boort dankzij haar deelname aan tv-hit Beste Zangers een heel nieuw publiek aan en dat is goed nieuws want Van Giersbergen is een fantastische zangeres. Ook degenen die haar al langer kennen van bands als The Gathering of Aqua de Annique krijgen iets nieuws te horen. Zondagavond hoor je een mooie Joe Buck-cover van haar en een track van de tweede plaat van de Britse rocker Sam Fender.

Meer nieuwe releases zijn er van Aloe Blacc, Måneskin, Aimee Mann, Parquet Courts, Elbow, James Blake, Erin McKeown, Big Thief, Pip Blom en Phoebe Bridgers. Tevens uit Den Haag verse liedjes van La Loye, Tiktaalik en Di-rect.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).