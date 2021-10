Verheydt schiet ADO met hattrick langs Den Bosch: ‘Gekomen om goals te maken’

Filosoof Spinoza krijgt muzikale theatervoorstelling in Kloosterkerk

‘De afgelopen weken kreeg ik misschien niet genoeg kansen, maar vandaag was dat zeker wel het geval. Daardoor kon ik mijn eerste hattrick maken.’ Een stralende ADO-spits Thomas Verheydt, verantwoordelijk voor alle drie de doelpunten in de 3-2 overwinning op FC Den Bosch, kan zijn geluk niet op. ‘Ik ben gekomen om goals te maken dus dan is het altijd leuk om er drie bij te schrijven.’

Verheydt was zondagmiddag de grote man aan Haagse zijde in een beladen wedstrijd. De confrontatie met FC Den Bosch moest gewonnen worden. Niet alleen omdat de punten voor de kersverse periodekampioen belangrijk zijn, maar ook voor de supporters.

‘Van tevoren werden we al gewezen op de supportersstrijd’, vertelt Verheydt na afloop. ‘We hebben elkaar opgepept. Ik werd nog uitgescholden door de fans van Den Bosch, maar dat vind ik niet zo erg. Die interactie vind ik eigenlijk juist wel mooi.’

Rivaliteit tussen Den Haag en Den Bosch

Ook trainer Ruud Brood benoemde na afloop de rivaliteit tussen Den Haag en Den Bosch. ‘Je ziet dat het leeft bij de supporters. Als neutrale toeschouwers kan ik wel genieten van het fanatisme, maar als trainer kijk je er toch anders naar. Ik voel de emotie, maar met een gele kaart op zak is reageren op het publiek niet altijd even handig.’

‘Maar ik ben blij met de hattrick van Verheydt’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Hij was de hele week al hongerig en gefocust en dan is dit wat een spits nodig heeft.’